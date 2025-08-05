В Приморье восстановили поставки вакцины от бешенства

«Очагов бешенства в Приморье не фиксируют на протяжении многих лет. Стоит отметить, антирабическая помощь после такого рода инцидентов состоит из нескольких этапов и заключается в первую очередь в обработке раны. А далее медицинский работник принимает решение о необходимости проведения экстренной профилактики столбняка и бешенства в случаях, где это необходимо», — добавила Евгения Воробьева.