В Приморье восстановили поставки вакцины от бешенства

В Приморье поступила внеплановая партия вакцины против бешенства. Препарат уже начали распределять по медицинским учреждениям региона. В первую очередь его направляют в больницы и поликлиники, оказывающие экстренную помощь пострадавшим от укусов и других контактов с теплокровными животными, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Отмечается, что граждан, ранее ожидавших иммунизацию, пригласят на приём для получения препарата.
По словам главного внештатного специалиста по вакцинопрофилактике минздрава Приморья Евгении Воробьевой, трудности с поставками антирабической вакцины в последнее время наблюдаются по всей стране. Однако благодаря усилиям регионального ведомства удалось организовать внеочередную поставку в край.
Приморье считается регионом с низким риском распространения бешенства. По данным Государственной ветеринарной инспекции, в 2024 году и в начале 2025-го случаев заболевания бешенством среди домашних и диких животных зарегистрировано не было.
«Очагов бешенства в Приморье не фиксируют на протяжении многих лет. Стоит отметить, антирабическая помощь после такого рода инцидентов состоит из нескольких этапов и заключается в первую очередь в обработке раны. А далее медицинский работник принимает решение о необходимости проведения экстренной профилактики столбняка и бешенства в случаях, где это необходимо», — добавила Евгения Воробьева.
Врачи напоминают, что вакцинация проводится строго по медицинским показаниям и необходима при угрозе инфицирования после контактов с теплокровными дикими животными.