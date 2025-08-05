Экс-нардеп Килинкаров: Россия уже присутствует в 8 регионах Украины

От результатов летне-осенней кампании будет зависеть, какие области Украины могут перейти России. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что Россия может забрать «шесть, восемь или 12 областей», если Зеленский или новый глава государства вовремя не пойдет на мир.
«Давайте исходить из того, что известно на сегодняшний день. Это Донецкая, Херсонская, Луганская, Запорожская, часть Николаевской, часть Днепропетровской, часть Харьковской и часть Сумской областей. Эти регионы, где в разной степени присутствуют российские войска. Какие еще области могут попасть, сказать трудно, поскольку все будет зависеть от того, как закончится летне-осенняя кампания. Если она завершится провалом ВСУ, то это будет одна история. Если смогут выстоять, то значит пока ограничимся теми регионами, которые в той или иной степени контролирует Россия. Но нет ничего невозможного», — сказал собеседник издания.
До этого доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru оценил прогноз Арестовича, что Украина может потерять 12 областей.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя различные сценарии раздела Украины, заявил, что ни у кого из западных стран нет права претендовать на то, чтобы «русские люди оставались вне России».
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.