Экс-нардеп Килинкаров: Россия уже присутствует в 8 регионах Украины

«Давайте исходить из того, что известно на сегодняшний день. Это Донецкая, Херсонская, Луганская, Запорожская, часть Николаевской, часть Днепропетровской, часть Харьковской и часть Сумской областей. Эти регионы, где в разной степени присутствуют российские войска. Какие еще области могут попасть, сказать трудно, поскольку все будет зависеть от того, как закончится летне-осенняя кампания. Если она завершится провалом ВСУ, то это будет одна история. Если смогут выстоять, то значит пока ограничимся теми регионами, которые в той или иной степени контролирует Россия. Но нет ничего невозможного», — сказал собеседник издания.