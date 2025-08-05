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Врач Чернышова: краснуха у беременных чревата выкидышем и глухотой

Врач посоветовала женщинам сдавать анализ крови на антитела до беременности.

Источник: Аргументы и факты

Краснуха наиболее опасна в случае заболевания беременной женщины, поскольку инфекция может не только сказаться на здоровье будущего ребенка, но и привести к выкидышу, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Этот вирус легко проходит плацентарный барьер и поражает неродившегося ребёнка. Может случиться выкидыш, или ребенок может родиться с нарушениями зрения, пороком сердца, глухотой. Также краснуха может сказаться на умственном развитии малыша», — отметила она.

Врач посоветовала вовремя делать соответствующие прививки. Она отметила, что детей обычно вакцинируют в год и шесть лет. Молодых женщин — при недостатке антител — до беременности.

Чернышова напомнила, что краснуха передается воздушно-капельным путем. Наиболее частые симптомы: температура, слабость, насморк, иногда кашель, а также сыпь, которая появляется сначала на лице, а затем на теле.

Ранее врач Онищенко назвал причину всплеска заболеваемости краснухой.