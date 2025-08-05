Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр строительства Забайкалья Ватагин арестован за мошенничество

Бывшего министра строительства Забайкалья арестовали на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министр строительства Забайкальского края Дмитрий Ватагин арестован по обвинению в мошенничестве. Он будет находиться под арестом два месяца, информирует РИА новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Сообщается, что преступление, в котором обвиняют Ватагина, связано с мошенничеством при восстановлении объектов в ДНР.

«Бывший министр строительства Забайкальского края и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов, в том числе школ и детсадов, в ДНР», — сказано в публикации. Дополнительных подробностей собеседник агентства не сообщил.

Ранее начальницу отдела миграционного управления Петербурга задержали за взятки.

В мае сайт KP.RU сообщал, что министр транспорта Бурятии арестован по подозрению в коррупции.

Также сообщалось, что во Владимирской области 34 человека попали под следствие за коррупцию.