Экс-министр строительства Забайкалья Ватагин арестован за мошенничество

«Бывший министр строительства Забайкальского края и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов, в том числе школ и детсадов, в ДНР», — сказано в публикации. Дополнительных подробностей собеседник агентства не сообщил.