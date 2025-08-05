Экс-министр строительства Забайкалья Ватагин арестован за мошенничество

Экс-министр строительства Забайкальского края Дмитрий Ватагин арестован по обвинению в мошенничестве. Он будет находиться под арестом два месяца, информирует РИА новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
Сообщается, что преступление, в котором обвиняют Ватагина, связано с мошенничеством при восстановлении объектов в ДНР.
«Бывший министр строительства Забайкальского края и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов, в том числе школ и детсадов, в ДНР», — сказано в публикации. Дополнительных подробностей собеседник агентства не сообщил.
Ранее начальницу отдела миграционного управления Петербурга задержали за взятки.
В мае сайт KP.RU сообщал, что министр транспорта Бурятии арестован по подозрению в коррупции.
Также сообщалось, что во Владимирской области 34 человека попали под следствие за коррупцию.