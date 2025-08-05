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Украинский военный погиб при съемке постановочного ролика о Сумской области

Боец ВСУ погиб при съемке постановочного видео с якобы удачным налетом спецназа на позиции российской армии в Сумской области. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

Боец ВСУ погиб при съемке постановочного видео с якобы удачным налетом спецназа на позиции российской армии в Сумской области. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

Постановочный ролик сняли украинские бойцы 144-го и 73-го центров Сил специальных операций ВСУ.

— На видео кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям никакой конкретики не увидели. Зато стало известно, что при его съемках был уничтожен 21-летний младший сержант ВСУ Фетько Василий по кличке Вуйко, — рассказал собеседник агентства.

Опубликованы переговоры нежелающего умирать украинского бойца с командиром 14-й бригады нацгвардии ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом написал военный блогер Борис Рожин. На появившейся в Сети записи слышно, как офицер с позывным «Белый» в нецензурной форме спрашивает подчиненного, почему тот уже третий раз отходит под огнем противника.

Почти 400 тысяч военных ВСУ самовольно оставили боевые части, сообщила 3 августа депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, солдаты решают сбежать из армии по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок» своими командирами.