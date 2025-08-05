Украинский военный погиб при съемке постановочного ролика о Сумской области

Опубликованы переговоры нежелающего умирать украинского бойца с командиром 14-й бригады нацгвардии ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом написал военный блогер Борис Рожин. На появившейся в Сети записи слышно, как офицер с позывным «Белый» в нецензурной форме спрашивает подчиненного, почему тот уже третий раз отходит под огнем противника.