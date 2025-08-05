27 сентября в Иркутске пройдет общегородской субботник

«Проведение субботников весной и осенью уже стало доброй традицией для нашего города — это не только уборка, но и возможность вместе создать комфортную среду для жизни. Призываю горожан присоединиться к этому важному делу и внести свой вклад в благоустройство Иркутска», — отметил мэр Руслан Болотов.