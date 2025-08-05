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27 сентября в Иркутске пройдет общегородской субботник

Иркутск, НИА-Байкал — Общегородской субботник состоится в Иркутске 27 сентября.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

К участию приглашаются представители муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности, а также активные жители. Всем желающим будет предоставлен необходимый инвентарь: пакеты для мусора и перчатки.

«Проведение субботников весной и осенью уже стало доброй традицией для нашего города — это не только уборка, но и возможность вместе создать комфортную среду для жизни. Призываю горожан присоединиться к этому важному делу и внести свой вклад в благоустройство Иркутска», — отметил мэр Руслан Болотов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе субботника приведут в порядок придомовые территории, парки, скверы, береговые зоны и лесные массивы.

Напомним, что во время весеннего субботника в мае этого года вывезли более 4,2 тысячи тонн мусора, собрали более 3,5 тысячи кубометров отходов.