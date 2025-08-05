Диетолог Поляков: дыню нельзя сочетать с другими продуктами

«Дыня — это довольно сложный продукт с точки зрения переваривания. Есть люди, которые дыню плохо переваривают. Может возникать расстройство желудочно-кишечного тракта. Хотя, в целом, это очень хороший, вкусный продукт, богатый рядом витаминов. Даже довольно-таки сытный продукт. Есть даже сорта дыни, которые используются в приготовлении биологически активных добавок с антиоксидантными комплексами. Во-первых, дыня ни с чем не сочетается. Если человек съел дыню с какими-то другими продуктами, то это гарантированно расстройство желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, в целом нагрузка на ЖКТ. У людей с заболеваниями, к примеру, гастритом возможны обострения. Также могут быть аллергические реакции», — сказал собеседник издания.