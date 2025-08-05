Главный тренер омского «Авангарда» Буше рассказал, как подписывали Потуральски

«Я спросил его о том, где он себя видит в большинстве. А он ответил: “Неважно, можете ставить меня куда угодно. Я сделаю то, что лучше для команды”. Вот такой ответ показывает, с кем ты имеешь дело. Именно такие люди становятся победителями», — рассказал тренер.