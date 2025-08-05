Главный тренер омского «Авангарда» Буше рассказал, как подписывали Потуральски

В омском «Авангарде» появился новый легионер — нападающий Эндрю Потуральски. Главный тренер команды Ги Буше рассказал, что переговоры с хоккеистом шли не один месяц. По его словам, клуб делал ставку не только на игровые качества американца, но и на его личностные характеристики.
«Мы сделали всё возможное, чтобы убедить его приехать. Это не было решением одного дня. Переговоры длились месяцами», — отметил тренер в интервью «Авангард ТВ».
Буше подчеркнул, что клуб подходил к выбору игрока основательно — изучали не только статистику, но и репутацию Потуральски за пределами льда. По его словам, команда связывалась с генеральными менеджерами, тренерами и хоккеистами из других клубов, чтобы получить полную картину.
В «Авангарде» рассчитывают, что Потуральски станет не просто результативным форвардом, а настоящим лидером. Буше привёл в пример один из разговоров с игроком:
«Я спросил его о том, где он себя видит в большинстве. А он ответил: “Неважно, можете ставить меня куда угодно. Я сделаю то, что лучше для команды”. Вот такой ответ показывает, с кем ты имеешь дело. Именно такие люди становятся победителями», — рассказал тренер.
Также он напомнил, что из команды ушли те, кто не соответствовал внутренним требованиям по отношению к делу и дисциплине. Остались те, кто готов работать и разделяет ценности клуба. Потуральски, по мнению штаба, именно такой человек.
По информации источников, контракт хоккеиста включает зарплату в размере 70 миллионов рублей за сезон. Кроме того, предусмотрены бонусы — ещё 50 миллионов он может получить, если войдёт в тройку лучших игроков регулярного чемпионата по ключевым показателям.