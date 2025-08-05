Дмитрий Сычев уходит с поста президента омского ФК «Иртыш»

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев уходит со своего поста. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске», — написал он.
Отметим, что в самом клубе никаких официальных заявлений на этот счет пока не сделали.
Напомним, Дмитрий Сычев возлавил «Иртыш» в январе прошлого года. Сычев родился в Омске, входил в сборную России. Чемпион России 2004 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. На данный момент «Иртыш» выступает во Второй лиге А.