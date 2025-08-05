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Дмитрий Сычев уходит с поста президента омского ФК «Иртыш»

Официальных заявлений клуба на этот счет пока не последовало.

Источник: Комсомольская правда

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев уходит со своего поста. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске», — написал он.

Отметим, что в самом клубе никаких официальных заявлений на этот счет пока не сделали.

Напомним, Дмитрий Сычев возлавил «Иртыш» в январе прошлого года. Сычев родился в Омске, входил в сборную России. Чемпион России 2004 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. На данный момент «Иртыш» выступает во Второй лиге А.