Дмитрий Сычев уходит с поста президента омского ФК «Иртыш»

Напомним, Дмитрий Сычев возлавил «Иртыш» в январе прошлого года. Сычев родился в Омске, входил в сборную России. Чемпион России 2004 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. На данный момент «Иртыш» выступает во Второй лиге А.