Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура требует конфисковать 100 объектов недвижимости у экс-главы ВС Адыгеи

Генпрокуратура России требует конфисковать более сотни объектов недвижимости, связанных с бывшим председателем Верховного суда Адыгеи Асланом Траховым и его семьёй. Иск направлен в Октябрьский районный суд Краснодара, сообщает «Коммерсант». В числе ответчиков — сам Трахов и его сын Рустем, который продолжает работать судьёй в Прикубанском районном суде.

Источник: Life.ru

По версии прокуратуры, семья владеет имуществом стоимостью более 2 миллиардов рублей, которое было приобретено на неподтверждённые доходы. Супруга Трахова оформила 25 объектов, её отец — 24, а дочь Сусана Коблева (Трахова) — 68. Значительная часть недвижимости записана на номинальных владельцев.

Прокуратура также заявляет, что Рустем Трахов, используя своё служебное положение, получил дом площадью более 517 квадратных метров в элитном районе Краснодара и построил дополнительные здания на этом участке. Генпрокуратура требует изъять все объекты семьи Траховых в пользу государства и взыскать деньги за имущество, которое уже было продано. Суд уже наложил обеспечительные меры на спорные активы.

А ранее у бывшего заместителя начальника управления пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили изъяли в Москве и Подмосковье шесть квартир, земельные участки с домами в двух районах, ценные бумаги и 52 миллиона рублей. В апреле Даудашвили приговорили к 15 годам строгого режима и штрафу 63 млн рублей за взятки. Этот срок сложился с предыдущим — восемь лет за хищение соцвыплат. Трёх бывших сотрудников МЧС осудили на 4−6 лет.