Прокуратура требует конфисковать 100 объектов недвижимости у экс-главы ВС Адыгеи

А ранее у бывшего заместителя начальника управления пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили изъяли в Москве и Подмосковье шесть квартир, земельные участки с домами в двух районах, ценные бумаги и 52 миллиона рублей. В апреле Даудашвили приговорили к 15 годам строгого режима и штрафу 63 млн рублей за взятки. Этот срок сложился с предыдущим — восемь лет за хищение соцвыплат. Трёх бывших сотрудников МЧС осудили на 4−6 лет.