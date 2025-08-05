Прокуратура требует конфисковать 100 объектов недвижимости у экс-главы ВС Адыгеи

По версии прокуратуры, семья владеет имуществом стоимостью более 2 миллиардов рублей, которое было приобретено на неподтверждённые доходы. Супруга Трахова оформила 25 объектов, её отец — 24, а дочь Сусана Коблева (Трахова) — 68. Значительная часть недвижимости записана на номинальных владельцев.
Прокуратура также заявляет, что Рустем Трахов, используя своё служебное положение, получил дом площадью более 517 квадратных метров в элитном районе Краснодара и построил дополнительные здания на этом участке. Генпрокуратура требует изъять все объекты семьи Траховых в пользу государства и взыскать деньги за имущество, которое уже было продано. Суд уже наложил обеспечительные меры на спорные активы.
А ранее у бывшего заместителя начальника управления пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили изъяли в Москве и Подмосковье шесть квартир, земельные участки с домами в двух районах, ценные бумаги и 52 миллиона рублей. В апреле Даудашвили приговорили к 15 годам строгого режима и штрафу 63 млн рублей за взятки. Этот срок сложился с предыдущим — восемь лет за хищение соцвыплат. Трёх бывших сотрудников МЧС осудили на 4−6 лет.