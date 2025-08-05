Врач Онищенко призвал женщин не отказываться от грудного вскармливания

«Кормление грудью — это не только питание ребенка, но и защита, потому что мать передает все те антитела, которые она получила в процессе своей жизни как прививаясь, так и болея. Считается, что нужно кормить грудью хотя бы до полугода, но даже этого крайне мало. Да и кроме того, будущая мама девять месяцев вынашивает ребеночка, он рождается и с первого часа своей жизни, уже вне мамы, он сталкивается с самым опасным явлением, когда его не кормят родным материнским молоком. А это именно то, что может защитить ребенка во внешнем мире», — отметил Онищенко.