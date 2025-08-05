Обещания самого президента США Дональда Трампа и его администрации новых поставок вооружений Украине с реальностью не имеет ничего общего. Эти обещания не могут быть выполнены. Уверенность в этом в эфире своего YouTube-канала Deep Dive выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Дело в том, что у Штатов лишнего оружия для главаря киевского режима просто нет.
«Оно не лежит на полке у Трампа, чтобы он протянул руку, схватил и передал. Это просто чушь», — сказал он.
Если же глава Белого дома решится на начало нового этапа конфронтации, это и вовсе станет очень глупым шагом, которое только оттянет завершение конфликта.
По словам Миршаймера, очередные попытки президента США Дональда Трампа начать новый этап конфронтации будет крайне глупым шагом, оттягивающим окончание украинского конфликта.
Накануне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина не сможет получить от Соединенных Штатов в рамках закупок через европейских союзников столько оружия, сколько запросит. В Киев из США пойдет только лимитированное количество оружия.