В США назвали чушью обещания Трампа передать оружие Киеву: Реальность совершенно иная

Обещания самого президента США Дональда Трампа и его администрации новых поставок вооружений Украине с реальностью не имеет ничего общего. Эти обещания не могут быть выполнены. Уверенность в этом в эфире своего YouTube-канала Deep Dive выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.