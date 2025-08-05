Более 130 малых городов рискуют исчезнуть в России

Аналитики отмечают, что за последние десять лет численность населения малых городов (до 50 тысяч жителей) уменьшилась на 314,5 тысячи человек. Наиболее серьезные потери понесли северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также отдельные периферийные населенные пункты Брянской, Новгородской и Кировской областей, Красноярского края. «Там не хватает внутренних ресурсов для развития, а в связи с большим количеством малых городов сложно равномерно распределить внешние ресурсы между ними», — цитируют авторов исследования «Известия».