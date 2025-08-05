Джерелиевский: в ВСУ создали штурмовые бригады из женщин-заключенных

«Известно про штурмовые подразделения из женщин. Весной наши бойцы на Харьковском направлении брали в плен штурмовичек, это бывшие осужденные, которых завербовали в колониях и отправили на передовую. Чаще всего их или насильно, или обманом заставили подписать контракт с обещанием каких-то преференций в будущем. Эти украинки жаловались на плохое к ним отношение военных ВСУ», — объяснил военный эксперт.