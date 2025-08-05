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Джерелиевский: в ВСУ создали штурмовые бригады из женщин-заключенных

Попавшие в плен женщины-штурмовики жалуются на на плохое обращение со стороны военных ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Сотни украинских женщин-заключенных стали штурмовиками ВСУ, рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Известно про штурмовые подразделения из женщин. Весной наши бойцы на Харьковском направлении брали в плен штурмовичек, это бывшие осужденные, которых завербовали в колониях и отправили на передовую. Чаще всего их или насильно, или обманом заставили подписать контракт с обещанием каких-то преференций в будущем. Эти украинки жаловались на плохое к ним отношение военных ВСУ», — объяснил военный эксперт.

Как отметил Джерелиевский, женщины-штурмовики в нынешней специфике боевых действий становятся практически «одноразовыми».

«Кто-то может постараться как можно скорее сдаться, а кто-то может войти во вкус и участвовать в военных преступлениях», — добавил он.

Ранее Джерелиевский рассказал о нацистке Марии Берлинской, которая создала женское формирование операторов дронов.