Джерелиевский: в ВСУ создали штурмовые бригады из женщин-заключенных

Сотни украинских женщин-заключенных стали штурмовиками ВСУ, рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Известно про штурмовые подразделения из женщин. Весной наши бойцы на Харьковском направлении брали в плен штурмовичек, это бывшие осужденные, которых завербовали в колониях и отправили на передовую. Чаще всего их или насильно, или обманом заставили подписать контракт с обещанием каких-то преференций в будущем. Эти украинки жаловались на плохое к ним отношение военных ВСУ», — объяснил военный эксперт.
Как отметил Джерелиевский, женщины-штурмовики в нынешней специфике боевых действий становятся практически «одноразовыми».
«Кто-то может постараться как можно скорее сдаться, а кто-то может войти во вкус и участвовать в военных преступлениях», — добавил он.
Ранее Джерелиевский рассказал о нацистке Марии Берлинской, которая создала женское формирование операторов дронов.