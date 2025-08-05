В прокуратуре Пермского края пройдет прием на тему предупреждения хищений под видом сбора помощи для участников СВО

Сегодня, 5 августа, краевая прокуратура проводит прием граждан на тему «О деятельности общественных объединений и лиц, совершающих мошеннические (иные противозаконные) действия под видом сбора и доставки помощи для участников специальной военной операции».
Прикамцев примет прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Пермского края Мария Гришина.
Мероприятие пройдет на ул. Луначарского, 60 в каб. № 101−102, по графику работы учреждения прокуратуры.