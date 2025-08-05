В аэропорту Красноярска изъяли более 40 килограммов молока и меда у пассажиров

В аэропорту Красноярска сотрудники регионального ведомства провели контроль на 221 международном рейсе, в результате чего у пассажиров было конфисковано свыше 48 килограммов молочной продукции и меда. Эти товары были незаконно ввезены из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана с нарушениями санитарных норм и ветеринарных правил.