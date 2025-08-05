Появилось первое государство под управлением искусственного интеллекта

Проект вызвал значительный интерес у международных институтов, включая ООН и Евросоюз, а также ведущих академических центров. В течение двух ближайших лет запланирована независимая оценка эффективности работы AEGIS. В случае подтверждения успеха элементы цифрового администрирования могут быть масштабированы в других регионах.