На бульваре Гагарина в Иркутске откроют адаптивную тренажерную площадку

С идеей ее создания выступила ИТ-компания АСФ. Объект располагается на бульваре Гагарина между зданиями № 9 и № 11.
Новая площадка оснащена специализированными тренажерами для маломобильных групп населения, в том числе использующих для передвижения кресло-коляску. При этом установленные тренажеры не являются реабилитационным или медицинским средством — они предназначены для полноценной силовой тренировки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
5 лет назад коллектив компании уже дарил подобный объект жителям и гостям столицы региона. Тогда площадку разместили на острове Юность. Инициатива реализуется при поддержке и участии администрации Иркутска и мэра города Руслана Болотова.