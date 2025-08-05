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На бульваре Гагарина в Иркутске откроют адаптивную тренажерную площадку

Иркутск, НИА-Байкал — 6 августа в 16:00 в Иркутске состоится открытие современной спортивной площадки с тренажерами для маломобильных граждан.

Источник: Мэрия Иркутска

С идеей ее создания выступила ИТ-компания АСФ. Объект располагается на бульваре Гагарина между зданиями № 9 и № 11.

Новая площадка оснащена специализированными тренажерами для маломобильных групп населения, в том числе использующих для передвижения кресло-коляску. При этом установленные тренажеры не являются реабилитационным или медицинским средством — они предназначены для полноценной силовой тренировки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

5 лет назад коллектив компании уже дарил подобный объект жителям и гостям столицы региона. Тогда площадку разместили на острове Юность. Инициатива реализуется при поддержке и участии администрации Иркутска и мэра города Руслана Болотова.