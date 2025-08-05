На бульваре Гагарина в Иркутске откроют адаптивную тренажерную площадку

Новая площадка оснащена специализированными тренажерами для маломобильных групп населения, в том числе использующих для передвижения кресло-коляску. При этом установленные тренажеры не являются реабилитационным или медицинским средством — они предназначены для полноценной силовой тренировки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.