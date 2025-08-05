Еще одна ачинка засудила местный салон ритуальных услуг

«В августе при посещении кладбища заказчица обнаружила недостатки выполненных работ: бетонная подушка была на уровне с землей, скошен угол бетонной подушки, отсутствовал дренажный слив. Исполнитель неоднократно переносил сроки устранения недочетов. Когда терпение у женщины лопнуло, она направила письменную претензию с требованиями вернуть деньги за невыполненные работы либо все исправить в семидневный срок. Требования были проигнорированы, и тогда пострадавшая обратилась в наш адрес», — рассказали в Роспотребнадзоре.