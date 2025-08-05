Еще одна ачинка засудила местный салон ритуальных услуг

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в июне прошлого года женщина заключила договор на установку гранитного памятника в течение 60 дней и внесла полную оплату — 147 600 рублей.
«В августе при посещении кладбища заказчица обнаружила недостатки выполненных работ: бетонная подушка была на уровне с землей, скошен угол бетонной подушки, отсутствовал дренажный слив. Исполнитель неоднократно переносил сроки устранения недочетов. Когда терпение у женщины лопнуло, она направила письменную претензию с требованиями вернуть деньги за невыполненные работы либо все исправить в семидневный срок. Требования были проигнорированы, и тогда пострадавшая обратилась в наш адрес», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Специалисты Управления выступили в защиту прав потребителя и подали иск. Суд постановил взыскать с ИП Мишина В. И. в пользу женщины 156 525 рублей, из них: стоимость невыполненных работ — 57 350 рублей; неустойка за нарушение сроков устранения недостатков — 18 000 рублей и за нарушение сроков возврата денег — 26 000 рублей; моральный вред — 3 000 рублей и штраф — 52 175 рублей. Решение вступило в законную силу.
Напомним, в начале этого года другая жительница Ачинска отсудила у этого же ритуального салона 165 600 рублей.