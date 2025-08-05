В Перми из-за ДТП с дорожной техникой копится пробка на Куйбышева

Авария с участием дорожной техники в Свердловском районе Перми вызвала пробку на улице Куйбышева, сообщили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.
На опубликованном краевым ЦБДД кадре с уличной камеры видеонаблюдения видны последствия аварии: погрузчик и два легковых автомобиля стоят в районе пересечения улиц Куйбышева и Саранской. На фото видны водители, серьёзных повреждений у автомобилей нет, вероятно, никто не пострадал, однако участники ДТП частично заблокировали движение по Куйбышева в сторону улицы Солдатова и центра города.
Один из пользователей сервиса «Яндекс. Карты» в 07:49 добавил информацию об этом ДТП с пометкой «Левый ряд, средний ряд, правый ряд». Судя по данным сервиса, пробка начинается от перекрёстка с Хлебозаводской.
В Центре безопасности дорожного движения Пермского края просят водителей учитывать аварию и её последствия при планировании маршрутов.