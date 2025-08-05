«Прорвемся!»: мать Тарасова отреагировала на скандал из-за фото сына с моделями

Мать футболиста Дмитрия Тарасова Ольга поддержала сына на фоне скандала из-за его фото с моделями в купальниках в Сочи.
Спортсмен ранее прокомментировал скриншот переписки, из-за которого его обвинили в измене жене Анастасии Костенко: он якобы флиртовал с моделями во время командировки в Сочи. Мама Тарасова ставила комментарий к «оправдательному видео» и поддержала сына.
— Прорвемся! Тарасовы рулят! Любимые мои! — написала она.
Напомним, что из-за сообщений, которые опубликовали модели Наталья Свистунова и Кристина Смит, пользователи решили, что футболист изменяет жене. Он интересовался девушками и пытался выйти с ними на связь, но в итоге получил отказ. Модели ответили ему в переписке, что не заинтересованы в общении, заявив, что «предпочитают хоккей».
Блогер Мария Погребняк прокомментировала скандал вокруг развода телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. Она поддержала Елену Товстик — супругу предпринимателя Романа, с которым якобы встречается жена журналиста.