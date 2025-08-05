«Прорвемся!»: мать Тарасова отреагировала на скандал из-за фото сына с моделями

Напомним, что из-за сообщений, которые опубликовали модели Наталья Свистунова и Кристина Смит, пользователи решили, что футболист изменяет жене. Он интересовался девушками и пытался выйти с ними на связь, но в итоге получил отказ. Модели ответили ему в переписке, что не заинтересованы в общении, заявив, что «предпочитают хоккей».