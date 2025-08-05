Диетолог Поляков сказал, сколько дыни можно съедать в сутки

«Все зависит от качества продукта. Если говорить о хорошей дыни без включения различных вредных компонентов, то в день можно употреблять в среднем полкилограмма. То есть с учетом того, что это водянистая структура, то безопасным считается 400−500 грамм фруктов, ягод в день», — сказал собеседник издания.