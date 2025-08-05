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Диетолог Поляков сказал, сколько дыни можно съедать в сутки

По словам врача, все зависит от качества продукта.

Источник: Аргументы и факты

Человеку в среднем можно употреблять в день не более 400−500 граммов дыни. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал врач-диетолог Антон Поляков.

«Все зависит от качества продукта. Если говорить о хорошей дыни без включения различных вредных компонентов, то в день можно употреблять в среднем полкилограмма. То есть с учетом того, что это водянистая структура, то безопасным считается 400−500 грамм фруктов, ягод в день», — сказал собеседник издания.

Ранее Поляков в разговоре с aif.ru заявлял, что при ежедневном употреблении арбузов в больших количествах возможны проблемы с печенью или желудочно-кишечным трактом.

До этого директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России и заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины, академик Наталья Мокрышева заявляла, что людям с сахарным диабетом стоит особенно внимательно относиться к выбору сладких угощений — некоторые плоды способны резко могут повышать уровень глюкозы в крови.