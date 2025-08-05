В Омске планируют запустить круизы по Иртышу в Казахстан

Омская и Восточно-Казахстанская области обсудили перспективы совместного использования реки Иртыш в качестве важной транспортной артерии для развития международных туристических круизов.
Как рассказал заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, в ходе переговоров было принято решение создать рабочие группы для разработки культурных маршрутов, соединяющих регионы.
Ключевой аспект проекта — восстановление речного пассажирского сообщения и внедрение новых туристических форматов, включающих экскурсии по историческим и природным достопримечательностям двух территорий.