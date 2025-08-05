Юрист Аграновский сказал о наказании брачных аферисток за обман бойцов СВО

Брак, заключенный между бойцом СВО и «черной вдовой», можно признать недействительным или фиктивным, сообщил в беседе с aif.ru юрист Дмитрий Аграновский.
Напомним, «черными вдовами» называют женщин, которые специально выходят замуж за военных, ради получения выплат в случае их смерти.
Одну из таких историй рассказал военный волонтер Роман Алехин. По его словам, в российский госпиталь устроилась работать женщина, которая около пяти раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов.
«В Семейном кодексе есть статьи 27 и 28, которые позволяют признать брак недействительным и фиктивным, в том числе и по ходатайству прокурора. Там достаточно много оснований для признания брака недействительным, в том числе и в случае заключения брака с человеком, который находился в состоянии физического заболевания. То есть он мог не осознавать последствий своих действий», — отметил юрист.
Аграновский добавил, что брак можно также признать фиктивным, если один из супругов заблуждался, а второй — вступал в брак без намерения создать семью, а, например, с целью завладеть имуществом.
«А если брак будет признан недействительным или фиктивным с целью получения денежных средств, то тут уже можно попробовать поставить вопрос о мошенничестве — о завладении чужими денежными средствами путем обмана или злоупотребления доверием. Но сделать это будет непросто, потому что не исключено, что человек вступал в брак все-таки по любви», — подчеркнул специалист.
Ранее военный рассказал о мошеннических схемах «чёрных вдов» против бойцов СВО.