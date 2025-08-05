Юрист Аграновский сказал о наказании брачных аферисток за обман бойцов СВО

«В Семейном кодексе есть статьи 27 и 28, которые позволяют признать брак недействительным и фиктивным, в том числе и по ходатайству прокурора. Там достаточно много оснований для признания брака недействительным, в том числе и в случае заключения брака с человеком, который находился в состоянии физического заболевания. То есть он мог не осознавать последствий своих действий», — отметил юрист.