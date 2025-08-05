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Политолог Перенджиев: Украину разделят по Днепру и побережью Чёрного моря

Само название «Украина», по мнению эксперта, исчезнет.

Источник: Аргументы и факты

Украина будет разделена на три или четыре части, прогнозирует доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с aif.ru он отметил, что России отойдет полностью Черноморское побережье.

«Мы должны забрать всю левобережную Украину, включая Новороссию», — сказал эксперт.

Политолог считает, что Венгрия может забрать Закарпатскую область, где исторически проживает большинство венгров.

«Часть, Львов, Ивано-Франковск, может, что-то еще, отойдет Польше», — отметил Перенджиев.

По прогнозу политолога, в результате может Киев и небольшая территория около него.

«Скорее всего, само название Украина тоже исчезнет. Что-то центральное останется, Киев и несколько правобережных областей, если мы, конечно, Киев не заберем. Назовем это государство условно “Киевское княжество”. Скорее всего, оно будет называться как-то по-другому», — добавил Перенджиев.

Ранее своим прогнозом о разделе Украины поделился российский ученый, исследователь исторических циклов Григорий Кваша, вычисливший дату окончания специальной военной операции. Он предположил, что «после окончания СВО состоится реструктуризация Украины и оставшуюся ее часть разделят на три части: какую-нибудь Рутению, Слобожанщину и еще что-нибудь».