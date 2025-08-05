Политолог Перенджиев: Украину разделят по Днепру и побережью Чёрного моря

«Скорее всего, само название Украина тоже исчезнет. Что-то центральное останется, Киев и несколько правобережных областей, если мы, конечно, Киев не заберем. Назовем это государство условно “Киевское княжество”. Скорее всего, оно будет называться как-то по-другому», — добавил Перенджиев.