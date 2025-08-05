В Самаре с 4 августа на маршруте № 480 работает новый перевозчик

Жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки получили современное автобусное сообщение с Самарой.
С понедельника жители этих населённых пунктов могут комфортно добираться до областного центра на новых автобусах.
Запуск регулярного транспортного сообщения — это выполнение поручения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по улучшению доступности и качества общественного транспорта.
Маршрут № 480 «пгт. Смышляевка (Школа № 7, корпус 2) — г. Самара (ПАВ)» с сегодняшнего дня обслуживает перевозчик ООО «Ирбис», победивший в конкурсе на право выполнения перевозок.
На линии выйдут 23 современных автобуса среднего класса, выпущенных не ранее 2024 года. Техника соответствует высоким стандартам комфорта и экологичности.
Расписание — чёткое: в часы пик автобусы будут ходить каждые 10 минут, в межпиковое время — каждые 20 минут. Это сократит время ожидания и сделает поездки предсказуемыми.
Стоимость проезда — 40 рублей, независимо от способа оплаты: наличными, транспортной картой или по безналу.
Сохранены льготы: бесплатный проезд для детей из многодетных семей и членов семей участников СВО.
Новый маршрут — часть масштабной работы по обновлению транспортной системы региона.
В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» к 2030 году в агломерациях и городах у 85% автобусов срок эксплуатации должен соответствовать нормативам.
То есть транспорт будет современным, безопасным и экологичным. Об этом сообщил региональный минтранс.
Теперь жителям пригородов не нужно тратить часы на дорогу. Современный автобус, удобное расписание и единый тариф — шаг к комфортной и доступной жизни в регионе.
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