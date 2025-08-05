Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят передавать изъятое имущество коррупционеров ветеранам СВО

Депутат Миронов предложил передавать на нужды участников СВО имущество и деньги коррупционеров.

Источник: Комсомольская правда

Активы чиновников, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел, могут быть переданы на нужды ветеранов СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Миронов считает, что передавать участникам СВО следует не только конфискованное имущество коррупционеров, но и денежные средства, которые были изъяты в ходе следственных действий или получены в результате реализации конфискованного имущества осужденных за взяточничество или иные коррупционные преступления.

«Пусть украденное у народа послужит лучшим его представителям», — приводит слова Миронова ТАСС.

Ранее Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о масштабных результатах работы ведомства по борьбе с коррупцией в 2024 году. Через судебные решения было изъято имущество чиновников на общую сумму 500 миллиардов рублей, информировал он.

Также сообщалось, что суд изъял у экс-главы отдела УМВД по Новосибирску имущество на 69 млн рублей, в том числе 15 объектов недвижимости.

Также сообщалось, что суд изъял недвижимость и авто на 100 млн рублей у экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу. Ранее его признали виновным в получении взяток на общую сумму более 700 млн рублей.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше