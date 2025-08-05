В Госдуме хотят передавать изъятое имущество коррупционеров ветеранам СВО

Активы чиновников, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел, могут быть переданы на нужды ветеранов СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Миронов считает, что передавать участникам СВО следует не только конфискованное имущество коррупционеров, но и денежные средства, которые были изъяты в ходе следственных действий или получены в результате реализации конфискованного имущества осужденных за взяточничество или иные коррупционные преступления.
«Пусть украденное у народа послужит лучшим его представителям», — приводит слова Миронова ТАСС.
Ранее Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о масштабных результатах работы ведомства по борьбе с коррупцией в 2024 году. Через судебные решения было изъято имущество чиновников на общую сумму 500 миллиардов рублей, информировал он.
Также сообщалось, что суд изъял у экс-главы отдела УМВД по Новосибирску имущество на 69 млн рублей, в том числе 15 объектов недвижимости.
Также сообщалось, что суд изъял недвижимость и авто на 100 млн рублей у экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу. Ранее его признали виновным в получении взяток на общую сумму более 700 млн рублей.