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ВСУ ставят у границы с РФ ретрансляторы для увеличения дальности атак БПЛА

Установка ретрансляторов ведется преимущественно в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали устанавливать ретрансляторы вблизи границы с Россией с целью расширения радиуса действия своих дронов на территории Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах отметил, что именно благодаря этим ретрансляторам украинские дроны могут наносить удары по гражданским объектам и осуществлять террористические действия против населения Белгородской области. Он подчеркнул, что такие меры усиливают напряжённость и создают опасность для мирных жителей региона.

Также собеседник уточнил, что установка ретрансляторов ведется преимущественно в Харьковской области.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ пытаются наносить удары с помощью беспилотников по отдаленным от границы городам для того, чтобы оказать психологическое давление на население.

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