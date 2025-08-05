ВСУ ставят у границы с РФ ретрансляторы для увеличения дальности атак БПЛА

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали устанавливать ретрансляторы вблизи границы с Россией с целью расширения радиуса действия своих дронов на территории Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник в российских силовых структурах отметил, что именно благодаря этим ретрансляторам украинские дроны могут наносить удары по гражданским объектам и осуществлять террористические действия против населения Белгородской области. Он подчеркнул, что такие меры усиливают напряжённость и создают опасность для мирных жителей региона.
Также собеседник уточнил, что установка ретрансляторов ведется преимущественно в Харьковской области.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ пытаются наносить удары с помощью беспилотников по отдаленным от границы городам для того, чтобы оказать психологическое давление на население.