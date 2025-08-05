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В Красноярске королевский питон сбежал из квартиры в ЖК «Белые Росы»

В Красноярске произошел необычный инцидент: королевский питон выбрался из квартиры в жилом комплексе «Белые Росы».

В Красноярске произошел необычный инцидент: королевский питон выбрался из квартиры в жилом комплексе «Белые Росы».

В Красноярске, в жилом комплексе «Белые Росы», произошел инцидент: из квартиры пропала змея. Хозяйка рептилии предупреждала, что она может появиться у соседей в туалете.

Змея, предположительно, уползла в канализацию из квартиры дома № 3 на Ярыгинской набережной. Об этом событии хозяйка потерянного питомца сообщила в чате Telegram-канала «Белые Росы | Пашенный», прикрепив к сообщению фотографию.

Она призвала жителей Ярыгинской набережной быть внимательными и сообщила, что если у кого-то дома появится змея или она вылезет из туалета, то не следует причинять ей вреда. По ее словам, это еще детеныш питона, желтого цвета, дружелюбный и не кусается. Хозяйка надеялась, что змея скоро найдется.

Ранее рассказывали, что под Красноярском выставили на продажу семью верблюдов за 450 тысяч рублей.