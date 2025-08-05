В Красноярске королевский питон сбежал из квартиры в ЖК «Белые Росы»

Она призвала жителей Ярыгинской набережной быть внимательными и сообщила, что если у кого-то дома появится змея или она вылезет из туалета, то не следует причинять ей вреда. По ее словам, это еще детеныш питона, желтого цвета, дружелюбный и не кусается. Хозяйка надеялась, что змея скоро найдется.