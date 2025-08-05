Пермяков приглашают на антистресс-йогу и лесные квесты

Серию бесплатных мероприятий на природе для пермяков продолжают МКУ «ПермГорЛес» и МКУ «Городское зеленое строительство».
Сегодня, 5 августа, в 19:00 в Черняевском лесу состоятся занятия по йоге. Участники встретятся в беседке за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу. С собой потребуется коврик для йоги, плед для практики. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.
В пятницу, 8 августа, в 11:00 начнется экскурсия-квест «В лес по загадки». Участников ждут в визит-центре Черняевского леса (место отдыха «Золотые пески»). Им предстоит разгадывать природные загадки, спрятанные на тропинках, около ручьев и на деревьях, а самые активные и наблюдательные получат призы. Зарегистрироваться на квест можно здесь.
В этот же день в 15:00 в долине Егошихи пройдет прогулка с биологом «Календарь лета». Сбор — на бульваре Гагарина, 24. Регистрация обязательна.
В субботу, 9 августа, в 10:00 в Черняевском лесу стартует увлекательная эколого-просветительская велопрогулка, которую проведет опытный тренер. Встреча участников — на остановке ПКиО «Балатово» (ул. Подлесная, 52/1). Зарегистрироваться можно здесь.
Подробности о мероприятиях можно узнать в группах МКУ «ПермГорЛес» и МКУ «Городское зеленое строительство» во Вконтакте.