Пермяков приглашают на антистресс-йогу и лесные квесты

В пятницу, 8 августа, в 11:00 начнется экскурсия-квест «В лес по загадки». Участников ждут в визит-центре Черняевского леса (место отдыха «Золотые пески»). Им предстоит разгадывать природные загадки, спрятанные на тропинках, около ручьев и на деревьях, а самые активные и наблюдательные получат призы. Зарегистрироваться на квест можно здесь.