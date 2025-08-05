Диетолог Поляков назвал продукты, которые способствуют развитию деменции

«Все, что содержит фруктозу, сахарозу и прочее. На самом деле это 80−90 процентов любого магазина. Все, что содержит трансжиры. Это все печенье, там больше половины мороженого, 100 процентов пирожных, тортиков и так далее. То есть гидрогенизированные трансжиры, которые как раз встраиваются в клеточные мембраны и делают клетки, скажем так, пластмассовыми, когда они уже не могут нормально взаимодействовать с различными сигнальными молекулами. Также это продукты, которые богаты омегой-6, то есть большого количества насыщенных животных жиров. Перегрузка именно этими жирами может быть проблемой для организма. Продукты богатые различными Е-добавками, которые вызывают воспалительные процессы, аллергические реакции, повреждают сосуды. То есть вся искусственно созданная пища. Это самый простой способ, как заработать деменцию. Также к вредной пищи относится и фастфуд», — сказал собеседник издания.