Россиян начнут штрафовать за уборку квартиры: при каких условиях придется заплатить деньги

Жители многоквартирных домов могут получить штраф за шум от бытовой техники вечером или ночью. Под запрет могут попасть пылесосы и стиральные машины. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф», — сообщил он.
Машаров напомнил, что сейчас в Госдуме обсуждают новый федеральный закон о тишине, который установит единые правила для всей страны. Проект предлагает запретить шум в многоквартирных домах с 23:00 до 07:00. Предлагается также ввести дневной тихий час с 13:00 до 15:00. Ремонтные работы смогут будет проводить только по будням с 09:00 до 19:00. Сейчас этот законопроект находится на стадии рассмотрения,
Он уточнил, что к шуму относятся громкая музыка, телевизор, ремонтные работы, работа бытовой техники, пение, вечеринки, крики, а также лай собак и мяуканье кошек. Шум даже может быть связан с громкими спорами.
По его словам, нарушение режима тишины повлечет за собой административную ответственность. Шумящие соседи должны будут заплатить от 500 до 1000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1000 до 2000 рублей. Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица заплатят от 1000 до 2000 рублей, а их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а их работу приостановить на тот же срок.
Машаров обратил внимание, что соседи могут обратиться в полицию или управляющую компанию, если их беспокоит шум соседей. Кроме того, возможно подать иск в суд, чтобы компенсировать моральный вред.
Несмотря на то, что КоАП РФ не запрещает шумные действия напрямую, он предусматривает ответственность за нарушение санитарного законодательства, которое ограничивает уровень шума. Такие законы действуют почти в каждом российском регионе, отметил Машаров.
Напомним, согласно опросам, более половины россиян пожаловались на шумных соседей. Только треть респондентов считают, что их соседи тихие и порядочные. При этом 5% опрошенных сознаются, что они сами и есть те самые шумные соседи.