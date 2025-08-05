Россиян начнут штрафовать за уборку квартиры: при каких условиях придется заплатить деньги

По его словам, нарушение режима тишины повлечет за собой административную ответственность. Шумящие соседи должны будут заплатить от 500 до 1000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1000 до 2000 рублей. Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица заплатят от 1000 до 2000 рублей, а их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а их работу приостановить на тот же срок.