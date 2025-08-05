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Эксперт Раевский раскрыл, почему мошенники чаще используют Telegram

По словам специалиста, одна из особенностей Telegram позволяет мошенникам легче входить в доверие к людям.

Источник: Аргументы и факты

Мессенджер Telegram разрешает пользователям скрывать номера телефонов, чем охотно пользуются мошенники при создании фейковых аккаунтов, сообщил в разговоре с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Специалист отметил, что именно в Telegram мошенники чаще всего создают фейковые аккаунты, чтобы писать их знакомым. Например, злоумышленники создают аккаунты руководителей каких-либо организаций и начинают писать подчиненным.

Для этого достаточно скрыть свой настоящий номер, отличный от того, который использует реальный человек, и скопировать фотографию пользователя.

«Один из важных аспектов при пользовании мессенджерами — авторизация пользователей. Фейковые аккаунты пока практикуются в основном в Telegram, потому что там можно осуществлять коммуникацию, не показывая номер телефона, в WhatsApp*, например, такое невозможно, потому что там номер телефона определяется сразу», — отметил эксперт.

Раевский добавил, что не стоит доверять и видеосообщениям, отправленным в мессенджерах, поскольку даже их можно подделать с помощью искусственного интеллекта.

Ранее Раевский сообщил, что режим инкогнито не поможет скрыть запрещенный контент на телефоне.

* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской.