Эксперт Раевский раскрыл, почему мошенники чаще используют Telegram

«Один из важных аспектов при пользовании мессенджерами — авторизация пользователей. Фейковые аккаунты пока практикуются в основном в Telegram, потому что там можно осуществлять коммуникацию, не показывая номер телефона, в WhatsApp*, например, такое невозможно, потому что там номер телефона определяется сразу», — отметил эксперт.