Жара до +44 градусов ожидается в Казахстане

По данным «Казгидромет», в Астане 5 августа ночью и утром ожидается туман. В Алматы днем прогнозируется гроза. Ветер северо-западный, переходящий в северо-восточный, с порывами 18−23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный с порывами 15−20 м/с днем. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Какая погода будет в регионах 5 августа
- Западно-Казахстанская область: На западе и севере ожидается гроза, возможен град. Днем сильная жара +35+38°C. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15−20 м/с на западе и севере. Высокая пожарная опасность на западе, юге и в центре, чрезвычайная — на юго-востоке.
- Атырауская область: Днем на севере и западе гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15−20 м/с. Сильная жара +35+36°C. Чрезвычайная пожарная опасность на севере, востоке и юге, высокая — на западе.
- Мангистауская область: Ночью на юге и западе ветер юго-восточный, порывы 15−18 м/с. Днем сильная жара +38°C. Высокая пожарная опасность на северо-востоке, чрезвычайная — на западе, юге и в центре.
- Актюбинская область: Днем на севере и западе гроза. Ветер южный, переходящий в западный, порывы 15−18 м/с. Высокая пожарная опасность на западе, чрезвычайная — на юге.
- Кызылординская область: Днем в центре, на севере и юге пыльная буря. Ветер северо-восточный, 15−20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность в южной половине.
- Туркестанская область: Днем на севере пыльная буря. Ветер северо-восточный, 15−20 м/с на севере, западе и в горных районах. Чрезвычайная пожарная опасность по области.
- Жамбылская область: Ночью в горных районах, днем на юге и в горах гроза. Ветер северо-восточный, 15−20 м/с на юго-западе, северо-востоке и в горах. Чрезвычайная пожарная опасность на севере, западе и востоке.
- Алматинская область: Временами гроза на юге, в предгорьях и горах. Ветер северо-западный, переходящий в северо-восточный, порывы 18−23 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность на севере, востоке и в центре.
- Область Жетісу: Гроза в горных районах и днем на востоке. Ветер северо-восточный, порывы 15−20 м/с, днем до 23−28 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность на юге.
- Костанайская область: Утром и днем на западе гроза. Ветер юго-восточный, переходящий в юго-западный, порывы 15−20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность на юге.
- Акмолинская область: Ночью и утром на западе, севере и юге туман. Ветер юго-западный, западный, порывы 15−20 м/с днем.
- Северо-Казахстанская область: Ночью и утром на западе туман.
- Павлодарская область: Ночью и утром на западе и юге туман. Ветер северо-западный, порывы 15−20 м/с днем. Высокая пожарная опасность на севере.
- Карагандинская область: Ветер северо-восточный, переходящий в северо-западный, порывы 15−20 м/с ночью и утром на юге. Чрезвычайная пожарная опасность на юге.
- Область Ұлытау: Чрезвычайная пожарная опасность на юге.
- Восточно-Казахстанская область: Гроза на севере и востоке. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, порывы 15−20 м/с днем на востоке.
- Область Абай: Ночью и утром на севере туман. Чрезвычайная пожарная опасность на юге и в центре.
В середине июля «Казгидромет» ожидал сильные дожди на севере, в центре, востоке Казахстана.