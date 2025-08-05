Жара до +44 градусов ожидается в Казахстане

В Мангистауской области с 2 по 9 августа прогнозируется рост температуры днем с +35+40°C до сильной жары +37+42°C, на юге области до экстремальной жары +44°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. МЧС Казахстана рассказало о штормовых предупреждениях.