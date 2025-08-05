Вулканическое дрожание усиливается: Ученые поделились тревожным прогнозом о вулкане Ключевской на Камчатке

Накануне на Камчатке Ключевской вулкан третий раз за день выбросил пепел. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, столб пепла поднялся на высоту 8 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся на 110 километров в восточном и юго-восточном направлении.