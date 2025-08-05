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Вулканическое дрожание усиливается: Ученые поделились тревожным прогнозом о вулкане Ключевской на Камчатке

МЧС: На Камчатке усилится выброс пепла на вулкане Ключевской.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни на камчатском вулкане Ключевской ожидается усиление выбросов пепла. Об этом со ссылкой на ученых Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений сообщило в Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным экспертов, в активной фазе на Камчатке сейчас еще три вулкана.

«Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров», — предупреждает МЧС.

Кроме того, до восьми километров могут доходить выбросы вулкана Крашенинникова, сейсмическая активность вулкана Камбальный снижается, а вот на вулкане Мутновский фиксируется термальная аномалия — посещать его не рекомендуется.

Накануне на Камчатке Ключевской вулкан третий раз за день выбросил пепел. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, столб пепла поднялся на высоту 8 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся на 110 километров в восточном и юго-восточном направлении.

Кроме того, после землетрясения на Камчатке проснулся вулкан. Речь идет о Мутновской сопке, ее активность заметили представители Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.