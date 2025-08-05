Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский минтруд объяснил низкий прожиточный минимум низкими ценами в магазинах

В среднем в Омской области прожиточный минимум равен 15 428 рублям.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве труда и социального развития Омской области объяснили, как рассчитывается прожиточный минимум. Он, в том числе, используется для расчета размера различных социальных пособий, зарплат, оценки нуждаемости граждан.

Вопрос о размере прожиточного минимума в Омской области был поднят на странице губернатора Виталия Хоценко «ВКонтакте» — омич посетовал, что в регионе прожиточный минимум слишком низкий.

Замечание прокомментировала лично министр труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.

«Определение региональных величин прожиточного минимума основано на утвержденных региональных коэффициентах, в Омской области он равен 0,87. Данный коэффициент был рассчитан и утвержден правительством Российской Федерации на основе уровня потребительских цен, который в Омской области традиционно ниже, чем в других субъектах Сибирского федерального округа», — заявила министр.

Ответ, впрочем, у многих вызвал недоумение — некоторые омичи считают, что цены в Омской области ничуть не ниже, чем у соседей.

На сегодняшний день в Омской области установлены следующие прожиточные минимумы: для трудоспособного населения — 16 816 рублей, для пенсионеров — 13 268 рублей, для детей — 14 965 рублей.