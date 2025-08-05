Омский минтруд объяснил низкий прожиточный минимум низкими ценами в магазинах

«Определение региональных величин прожиточного минимума основано на утвержденных региональных коэффициентах, в Омской области он равен 0,87. Данный коэффициент был рассчитан и утвержден правительством Российской Федерации на основе уровня потребительских цен, который в Омской области традиционно ниже, чем в других субъектах Сибирского федерального округа», — заявила министр.