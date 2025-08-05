Омский минтруд объяснил низкий прожиточный минимум низкими ценами в магазинах

В министерстве труда и социального развития Омской области объяснили, как рассчитывается прожиточный минимум. Он, в том числе, используется для расчета размера различных социальных пособий, зарплат, оценки нуждаемости граждан.
Вопрос о размере прожиточного минимума в Омской области был поднят на странице губернатора Виталия Хоценко «ВКонтакте» — омич посетовал, что в регионе прожиточный минимум слишком низкий.
Замечание прокомментировала лично министр труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.
«Определение региональных величин прожиточного минимума основано на утвержденных региональных коэффициентах, в Омской области он равен 0,87. Данный коэффициент был рассчитан и утвержден правительством Российской Федерации на основе уровня потребительских цен, который в Омской области традиционно ниже, чем в других субъектах Сибирского федерального округа», — заявила министр.
Ответ, впрочем, у многих вызвал недоумение — некоторые омичи считают, что цены в Омской области ничуть не ниже, чем у соседей.
На сегодняшний день в Омской области установлены следующие прожиточные минимумы: для трудоспособного населения — 16 816 рублей, для пенсионеров — 13 268 рублей, для детей — 14 965 рублей.