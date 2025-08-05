В Омской области с 1 сентября внесут изменения в уроках для первоклассников

Министерство просвещения Российской Федерации сообщило, что с 1 сентября 2025 года в школах страны сохраняется изучение родных языков народов России. Количество часов на их преподавание не изменится, однако в 1-м классе один из уроков будет переведен во внеурочную форму. Это решение принято с учетом требований Роспотребнадзора, так как такая форма обучения более подходит для младших школьников.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил важность сохранения языкового многообразия как неотъемлемой части культурного наследия России и подчеркнул, что изучение родных языков должно быть доступно каждому школьнику.
Министерство просвещения продолжит развивать систему поддержки родных языков, включая подготовку специализированных учебных материалов и повышение квалификации педагогов.