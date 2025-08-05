Новые паркоматы установят в Екатеринбурге

В прошлом году стало известно, что администрация Екатеринбурга вводит своего рода абонемент на пользование платной парковкой для жителей центра. Стоимость льготной подписки составит 3 тыс. рублей при текущем тарифе на стоянку в 50 рублей в час. После внесения платы автомобилист может пользоваться парковочным местом круглосуточно. Предполагается, что льготная подписка заработает в текущем году. Но для этого нужно сначала обновить сами паркоматы.