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Новые паркоматы установят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге к началу ноября 2025 года планируется установить 13 новых паркоматов.

Источник: ЕАН

Об этом сообщает неофициальный telegram-канал администрации города «Екатеринбург. Главное».

На закупку паркоматов из городской казны предполагается потратить 10,5 млн рублей. Оборудование установят в Ленинском, Кировском, Железнодорожном, Октябрьском и Верх-Исетском районах. Точные адреса не указаны.

В прошлом году стало известно, что администрация Екатеринбурга вводит своего рода абонемент на пользование платной парковкой для жителей центра. Стоимость льготной подписки составит 3 тыс. рублей при текущем тарифе на стоянку в 50 рублей в час. После внесения платы автомобилист может пользоваться парковочным местом круглосуточно. Предполагается, что льготная подписка заработает в текущем году. Но для этого нужно сначала обновить сами паркоматы.