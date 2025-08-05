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Уитакер: новые санкции против РФ станут очевидным следующим шагом США

Трамп планирует создать условия для завершения конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Очередные санкции Соединённых Штатов против РФ являются «очевидным следующим шагом» в попытке американской стороны урегулировать конфликт на Украине, заявил Мэттью Уитакер.

Постпред США при Североатлантическом альянсе уточнил, что Дональд Трамп намерен «разыграть эту карту». Таким образом американский лидер планирует создать условия для завершения конфликта.

«Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает РФ, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец конфликту», — сказал Уитакер в разговоре с агентством Bloomberg.

По его словам, Трамп намерен ввести санкции вопреки успешному противостоянию Российской Федерации любым ограничениям со стороны западных государств.

Ранее сообщалось, что Запад разочарован из-за неэффективности санкций против РФ.

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