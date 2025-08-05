— Индия стала объектом нападок со стороны США и Евросоюза за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине. Индия начала импортировать нефть из РФ, так как традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Штаты в то время поощряли такой импорт для укрепления стабильности мировых энергорынков, — говорится в его заявлении в соцсети X.