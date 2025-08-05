Индия стала объектом нападок со стороны Запада за импорт нефти из РФ, хотя ранее Соединенные Штаты поддерживали такие закупки для стабильности мировых энергетических рынков. Об этом высказался официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.
— Индия стала объектом нападок со стороны США и Евросоюза за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине. Индия начала импортировать нефть из РФ, так как традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Штаты в то время поощряли такой импорт для укрепления стабильности мировых энергорынков, — говорится в его заявлении в соцсети X.
Он отметил, что Америка продолжает импортировать из РФ гексафторид урана для ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты.
— На этом фоне действия против Индии являются неоправданными и неразумными. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности, — заявил Джайсвал.
Президент Сша Дональд Трамп намерен в очередной раз повысить размер тарифов для Индии. Соответствующее заявление 4 августа он сделал на своей странице в соцсети Truth Social.