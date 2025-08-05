В Омске за последние годы открылось 13 ресторанов грузинской кухни

Согласно информации издания «Новый Омск», с 2022 по 2025 годы в городе открылось 13 ресторанов грузинской кухни. В 2022, 2023 и 2024 годах по три ресторана в год, с начала 2025 года также заработали три новых заведения, ещё одно откроется в ближайшее время.