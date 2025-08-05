В Омске за последние годы открылось 13 ресторанов грузинской кухни

За последние годы в городе открылись несколько ресторанов грузинской кухни, в том числе сетевых, с двумя точками. Это направление стало очень популярным среди рестораторов, благодаря высокому спросу на сытные блюда с понятными вкусами, а также доступности ингредиентов, что делает грузинскую кухню относительно дешёвым и прибыльным бизнесом.
Эксперты объясняют рост интереса к этому сегменту высокой рентабельностью и универсальностью формата. Хинкали и хачапури пользуются популярностью и могут подаваться как в премиум-ресторанах, так и в демократичных кафе и фудкортах, а также в доставке.
Согласно информации издания «Новый Омск», с 2022 по 2025 годы в городе открылось 13 ресторанов грузинской кухни. В 2022, 2023 и 2024 годах по три ресторана в год, с начала 2025 года также заработали три новых заведения, ещё одно откроется в ближайшее время.
За этот период одно заведение закрылось — ресторан «Тамада». Однако это произошло не из-за недостатка спроса, а из-за банкротства владельца, семьи Левана Турманидзе.