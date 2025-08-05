В Пермском крае на месте военного мемориала начали устраивать шумные тусовки

Глава округа Александр Русанов сообщил в своем Telegram-канале, что недавно видеонаблюдение удалось восстановить. Сейчас за мемориалом следят три камеры. По его словам, планируется подключить их к общей системе наблюдения Соликамска, где с 1 августа круглосуточно работает оператор. Он контролирует происходящее и передает информацию в экстренные службы, если замечает нарушения.