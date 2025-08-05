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В Пермском крае на месте военного мемориала начали устраивать шумные тусовки

В поселке устанавливают видеонаблюдение.

Источник: Соцсети

Жители поселка Черное в Соликамском округе Пермского края обеспокоены происходящим на территории мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла и немецким трудармейцам. По их словам, по ночам здесь собираются шумные компании, после которых остаются разбитые скамейки и мусор, заполнивший урны.

Как пояснили местные, отследить нарушителей не удается — камеры наблюдения давно не работают. Система вышла из строя после того, как в нее ударила молния.

Глава округа Александр Русанов сообщил в своем Telegram-канале, что недавно видеонаблюдение удалось восстановить. Сейчас за мемориалом следят три камеры. По его словам, планируется подключить их к общей системе наблюдения Соликамска, где с 1 августа круглосуточно работает оператор. Он контролирует происходящее и передает информацию в экстренные службы, если замечает нарушения.

«Наличие в округе единой системы видеонаблюдения с ИИ поможет сделать общественные пространства безопаснее. Уже пресечено несколько случаев вандализма, предотвращен угон автомобиля, выписаны штрафы за правонарушения», — написал Русанов.