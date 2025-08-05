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Раевский: Whatsapp может передавать данные пользователей спецслужбам

Специалист отметил, что корпорации могут передавать данные пользователей спецслужбам страны.

Источник: Аргументы и факты

Владельцы мессенджера WhatsApp* имеют доступ ко всей информации, которой обмениваются пользователи, а при необходимости могут передавать ее спецслужбам США, предупредил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Для компании вся информация, которой обмениваются пользователи, доступна. Здесь возникает проблема в том, что информация также будет доступна спецслужбам или правоохранительным органам той страны, где расположена администрация мессенджера», — отметил эксперт.

Раевский добавил, что в случае с WhatsApp доступ к данным пользователей могут получить спецслужбы Соединенных Штатов и даже союзники страны.

Ранее эксперт Раевский посоветовал не давать мессенджерам доступ к геолокации.

* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской.