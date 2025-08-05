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В Перми задержан стрелявший на улице

Рано утром 31 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе из огнестрельного оружия возле дома на Автозаводской, 44 в Перми.

Рано утром 31 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе из огнестрельного оружия возле дома на Автозаводской, 44 в Перми. Неизвестный на ходу выстрелил из автомобиля по припаркованной «Ладе» и скрылся. Только чудом никто не пострадал. Полицейские установили личность стрелявшего и задержали его. Это местный житель 1973 года рождения.

Проводя обыск по месту жительства и в гараже фигуранта, правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, в том числе находящиеся в незаконном обороте.

Пермяк изолирован от общества. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный оборот оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.