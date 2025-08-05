В Перми задержан стрелявший на улице

Рано утром 31 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе из огнестрельного оружия возле дома на Автозаводской, 44 в Перми. Неизвестный на ходу выстрелил из автомобиля по припаркованной «Ладе» и скрылся. Только чудом никто не пострадал. Полицейские установили личность стрелявшего и задержали его. Это местный житель 1973 года рождения.