Семья экс-судьи в Адыгее лишится более 100 объектов «коррпуционной» недвижимости на два миллиарда

Генпрокуратура РФ собирается конфисковать более сотни объектов недвижимости бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Надзорные органы считают, что активы имеют коррупционное происхождение. Потому ГП подала иск в Октябрьский суд Краснодара. Главные ответчики — сам Аслан Тархов и его сын Рустем — действующий судья Прикубанского райсуда.
По информации прокуроров, жена Тархова-старшего купила 25 объектов недвижимости, а ее отец — 24. Кроме того, дочь Аслана Тархова Сусана оформила в собственность 68 объектов недвижимости.
Учитывая это, а также недвижимость номинальных владельцев, общая стоимость нажитого — больше двух миллиардов рублей. В Генпрокуратуре уверены — законные доходы всей семьи не позволили бы приобрести столько недвижимости.
Ранее Генеральная прокуратура России потребовала конфискации многомиллионного состояния бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, а также его его семьи и помощницы.
Ранее KP.RU сообщал, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества экс-зама начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко.