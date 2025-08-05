Румыния объявила режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана: что произошло

Министерство энергетики Румынии объявило о введении чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной стали поставки загрязненной нефти из Азербайджана. Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте.
«Министерство энергетики уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию кризисного уровня», — сказано в пресс-релизе министерства.
Как уточняется, речь идет о поставке 92 тысяч тонн сырой азербайджанской нефти в период с 16 по 18 июля. Она оказалась загрязнена органическими хлоридами при погрузке в турецком порту Джейхан. Об этом румынское ведомство уведомила компания OMV Petrom.
После проведенных анализов приняли решение отказаться от погрузки очередной партии объемом 92 тысячи тонн. В результате недоступными для поставок на НПЗ Petrobrazi стали 184 тысячи тонн импортной сырой нефти.
При этом для непрерывной работы НПЗ нужно примерно 80 тысяч тонн сырой нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива, которые собирались временно достать из запасов страны.
Объявление режима чрезвычайной ситуации было необходимо для задействования запасов топлива. Румыния уведомила Еврокомиссию и получила разрешение на выгрузку топлива из своих аварийных запасов, что, как сообщают в министерстве, может обеспечить «бесперебойную работу НПЗ и позволило избежать серьезных сбоев на национальном топливном рынке».
Напомним, в конце июля у Азербайджана начались проблемы с экспортом нефти: партнеры недовольны качеством. Две компании заявили, что поставляемая по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) нефть была поставлена с органическими хлоридами, используемыми для увеличения добычи сырья.
Проблемы с загрязнением отдельных партий азербайджанской нефти стали известны британской British Petroleum, после чего в компании заявили, что хлориды в значительных количествах могут повредить НПЗ и оборудование. О получении части загрязненной нефти заявила и итальянская Eni SpA.
Позже появилось сообщение, что загрязненная нефть из Азербайджана попала в Чехию. В ней также концентрация органических хлоридов превышала норму. Представитель Orlen Unipetrol Павел Кайдл сообщил, что эта нефть будет храниться на центральной нефтебазе в Нелагозевесе и на НПЗ в Кралупах-над-Влтавой.