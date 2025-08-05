Румыния объявила режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана: что произошло

Позже появилось сообщение, что загрязненная нефть из Азербайджана попала в Чехию. В ней также концентрация органических хлоридов превышала норму. Представитель Orlen Unipetrol Павел Кайдл сообщил, что эта нефть будет храниться на центральной нефтебазе в Нелагозевесе и на НПЗ в Кралупах-над-Влтавой.