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Средняя зарплата мастеров маникюра резко взлетела в 2025 году

Средняя зарплата мастеров маникюра в России в первом полугодии 2025 года резко выросла на 50% и достигла 130 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа».

Мастера маникюра в два раза больше стали зарабатывать в 2025 году.

Средняя зарплата мастеров маникюра в России в первом полугодии 2025 года резко выросла на 50% и достигла 130 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа».

«По итогам первого полугодия 2025 года средние предлагаемые зарплаты специалистов в индустрии красоты выросли на 15%. Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в первом полугодии 2025 года стала профессия мастера ногтевого сервиса», — отмечается в исследовании, результаты которого оказались в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, заметно выросла зарплата и у барберов, которые получают в среднем 133,3 тысячи рублей в месяц, что на четверть больше, чем ранее. Косметологи-эстетисты могут рассчитывать на 84,7 тысячи рублей (рост на 22%), визажисты — на 81,9 тысячи рублей (рост на 21%), а массажисты — на 70,4 тысячи рублей (рост на 19%).

Ранее URA.RU писало, что самыми высокооплачиваемыми офисными профессиями в первом полугодии 2025 года стали аналитики с зарплатой свыше 120 тысяч рублей в месяц. На втором месте находятся инженеры с зарплатой 107 тысяч рублей, а третье место занимают архитекторы с более чем 103 тысяч рублей. Кроме того, менеджеры по персоналу показали наибольший прирост зарплаты в 28%, их доход превышает 71 тысячу рублей.