Средняя зарплата мастеров маникюра резко взлетела в 2025 году

Кроме того, заметно выросла зарплата и у барберов, которые получают в среднем 133,3 тысячи рублей в месяц, что на четверть больше, чем ранее. Косметологи-эстетисты могут рассчитывать на 84,7 тысячи рублей (рост на 22%), визажисты — на 81,9 тысячи рублей (рост на 21%), а массажисты — на 70,4 тысячи рублей (рост на 19%).