Боец Енот рассказал о спасении более 300 военных с начала года

Он отметил, что с начала года ему удалось перемотать раны и доставить в госпиталь целыми более трёхсот бойцов. Точную цифру назвать он не смог, однако подчеркнул, что его усилия помогли спасти значительное количество товарищей по оружию в условиях боевых действий.