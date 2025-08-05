Боец Енот рассказал о спасении более 300 военных с начала года

Российский военнослужащий из 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Север», за текущий год оказал медицинскую помощь и спас более 300 сослуживцев. Об этом сообщил ТАСС сам военный, командир медицинского отделения отдельного штурмового гвардейского отряда, позывной которого — Енот.
Он отметил, что с начала года ему удалось перемотать раны и доставить в госпиталь целыми более трёхсот бойцов. Точную цифру назвать он не смог, однако подчеркнул, что его усилия помогли спасти значительное количество товарищей по оружию в условиях боевых действий.
Военный также рассказал о случаях, когда он сталкивался с ранениями, вызванными применением противником боеприпасов с содержанием фосфора.
«Использовался фосфор по нашим товарищам одно время. Это случай не этого года, это еще с Бахмута, когда мы спасали товарищей. Накрыло фосфором, и они получили внутренние и наружные химические ожоги», — рассказал боец.
Ранее десантник ВС РФ с позывным «Корнет», спасая сослуживца в ходе боев за Часов Яр в ДНР, отвлек на себя удар двух беспилотников «Баба-Яга» и свыше десяти FPV-дронов противника.