Спектакль «Мечтайка» от КрасОперы представлен на конкурсе «Золотая маска»

Музыкальный спектакль «Мечтайка и его друзья», созданный в рамках проекта «О-студия» Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, вошел в конкурсную программу Национальной театральной премии «Золотая маска».
Эта премия является одной из самых престижных культурных наград в России, отмечающей выдающиеся достижения в области драматического, музыкального и балетного театра.
В связи с участием в конкурсе, театр добавил дополнительный показ «Мечтайки» в свою афишу. Спектакль состоится 14 сентября в 17:00, и его просмотрят эксперты премии вместе со зрителями.
Ранее рассказывали, что на Ярыгинской набережной открылась новая развлекательная площадка.