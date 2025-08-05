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Спектакль «Мечтайка» от КрасОперы представлен на конкурсе «Золотая маска»

Музыкальный спектакль «Мечтайка и его друзья», созданный в рамках проекта «О-студия» Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, вошел в конкурсную программу Национальной театральной премии «Золотая маска».

Музыкальный спектакль «Мечтайка и его друзья», созданный в рамках проекта «О-студия» Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, вошел в конкурсную программу Национальной театральной премии «Золотая маска».

Эта премия является одной из самых престижных культурных наград в России, отмечающей выдающиеся достижения в области драматического, музыкального и балетного театра.

В связи с участием в конкурсе, театр добавил дополнительный показ «Мечтайки» в свою афишу. Спектакль состоится 14 сентября в 17:00, и его просмотрят эксперты премии вместе со зрителями.

Ранее рассказывали, что на Ярыгинской набережной открылась новая развлекательная площадка.