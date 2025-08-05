Россиян ограничат в использовании БАДов

Новые законы в области здравоохранения, социальной защиты, пенсионного обеспечения и других сферах приняли депутаты в весеннюю сессию. Сенатор Елена Перминова в комментарии «Парламентской газете» рассказала о важном нововведении в сфере здравоохранения.
Так, принят закон о БАДах. Медицинское и пациентское сообщества очень ждали разъяснений, как будут приниматься эти рекомендации. По словам сенатора, россияне увлекаются самостоятельным назначением добавок, что не всегда полезно для здоровья.
Теперь законом предусмотрено, что медицинские работники могут выписывать пациентам биологически активные добавки, рекомендованные Министерством здравоохранения и Росздравнадзором. А БАДы, которые не соответствуют этим рекомендациям, не будут допущены в оборот.
«Для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, введен резервный механизм обеспечения дорогостоящими лекарствами в случае, когда эта обязанность не может быть исполнена регионом», — сообщила Елена Перминова.